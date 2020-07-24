Хаверц сообщил «Байеру», что хочет уйти

Полузащитник Кай Хаверц сообщил руководству «Байеру», что хочет уйти, сообщает Sky Sports. Его нынешнее соглашение с леверкузнеским клубом рассчитан еще на два года.

Ранее сообщалось, что «Челси» и Хаверц согласовали условия пятилетнего контракта с зарплатой 8 миллионов евро в год. За 21-летнего немца лондонский клуб готов выложить 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач.