Хаверц останется в «Байере» до конца сезона, несмотря на интерес «Барселоны» и клубов из АПЛ

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц останется в команде до конца сезона-2019/20, утверждает Sky Sports. По информации СМИ, 20-летний немецкий футболист на данный момент не планирует покидать Леверкузен.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры с 20-летним Хаверцем. На хавбека также претендуют «Бавария», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

В текущем сезоне Хаверц провел 19 матчей за «Байер», забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2020 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 90 миллионов евро.