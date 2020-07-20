Хаверц готов перейти в «Челси», если лондонцы пройдут в Лигу чемпионов

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц близок к переходу в «Челси», сообщает Bleacher Report.

По сведениям источника, 21-летний немец согласен присоединиться к лондонцам, однако команда должна обеспечить участие в Лиги чемпионов-2020/21.

Сейчас «Челси» с 63 очками идет на третьем месте за два матча до конца чемпионата, однако может опуститься на пятую строчку.

В минувшем сезоне Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач.