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Сегодня, 08:50

Хавбек «Зальцбурга» Сучич станет одноклубником Захаряна

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Зальцбурга» Лука Сучич близок к переходу в «Реал Сосьедад», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже согласовали сделку по переходу 21-летнего хорвата. 1 августа Сучич отправится в Испанию для прохождения медицинского обследования перед завершением трансфера. Ожидается, что он заменит в «Реал Сосьедад» Микеля Мерино, который близок к переходу в лондонский «Арсенал».

Сучич выступает за «Зальцбург» с 2020 года. На его счету 128 матчей за австрийскую команду, 18 забитых мячей и 19 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Ред Булл Зальцбург
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