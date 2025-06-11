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11 июня 2025, 00:48

Хавбек загребского «Динамо» Батурина переходит в «Комо» за 18 миллионов евро

Руслан Минаев

«Комо» договорился о переходе полузащитника загребского «Динамо» Мартина Батурины, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский клуб заплатит за 22-летнего хорвата 18 миллионов евро плюс бонусы, которые могут увеличить сумму выплат до 25 миллионов. Полузащитник подпишет контракт до лета 2030 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро. В прошлом сезоне хавбек забил 6 мячей и сделал 12 голевых передач в 45 матчах.

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ФК Динамо (Загреб)
ФК Комо
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