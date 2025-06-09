9 июня 2025, 23:15

Хавбек «ПСЖ» Руис является одной из главных целей «Аль-Насра»

«Аль-Наср» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Фабиану Руису, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб из Саудовской Аравии рассматривает испанца в качестве одной из главных целей в летнее трансферное окно. «ПСЖ» пока не получил официальное предложение. Главный тренер парижан Луис Энрике считает Руиса важным игроком команды.

Контракт Руиса с «ПСЖ» действует до лета 2027 года. В сезоне-2024/25 29-летний испанец забил 5 голов и сделал 10 результативных пасов в 54 матчах.

ФК Аль-Наср
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Фабиан Руис
