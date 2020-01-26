Хавбек «Марселя» прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита»

Полузащитник «Марселя» Морган Сансон прокомментировал интерес со стороны «Зенита». Контракт 25-летнего хавбека рассчитан до лета 2022 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

— Нет никаких сомнений, что я пробуду здесь до конца сезона, — цитирует Сансона RMC Sport. — Это вы, журналисты, говорите, что есть интерес, предложения. Мы все хотим остаться здесь, верим в этот проект. Собираемся получить в конце сезона то, чего хотим — квалификацию в Лигу чемпионов.