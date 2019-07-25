Хавбек "Крыльев" Антон может уехать в Саудовскую Аравию к Луческу-младшему

Полузащитник "Крыльев Советов" Паул Антон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает sport.ro. Интерес к хавбеку проявляет "Аль-Хиляль", который возглавляет румынский специалист Рэзван Луческу, сын бывшего тренера "Шахтера" и "Зенита" Мирчи Луческу.

В случае трансфера зарплата Антона составит 1 миллион евро в год, в два раза больше, чем в "Крыльях".

В сезоне-2018/19 Антон провел за "Крылья" 25 матчей и забил 3 мяча. В нынешнем сезоне он выходил в стартовом составе в обеих турах РПЛ.