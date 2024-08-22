Хавбек «Бернли» Берге перейдет в «Фулхэм»

Полузащитник «Бернли» Сандер Берге в ближайшее время станет игроком «Фулхэма», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка по переходу 26-летнего норвежца завершилась несколько часов назад. Футболист подписал пятилетний контракт с лондонцами.

Берге выступает за «Бернли» с лета прошлого года. Он провел за команду 40 матчей, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 20 миллионов евро.