Хавбек «Авангарда» Ковалев перешел в «Ростов»
13 июля 2020, 14:55
Полузащитник курского «Авангарда» Константин Ковалев перешел в «Ростов», сообщает пресс-служба ростовчан. 20-летний футболист отбыл необходимый карантинный режим и уже прибыл в расположение клуба.
В нынешнем сезоне Ковалев провел 18 матчей в ФНЛ, в которых отметился 1 голом.
«Желаем Константину успешной игры в составе нашего клуба!» — написано в заявлении пресс-службы «Ростова».
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