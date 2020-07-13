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Хавбек «Авангарда» Ковалев перешел в «Ростов»

13 июля 2020, 14:55
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Полузащитник курского «Авангарда» Константин Ковалев перешел в «Ростов», сообщает пресс-служба ростовчан. 20-летний футболист отбыл необходимый карантинный режим и уже прибыл в расположение клуба.

В нынешнем сезоне Ковалев провел 18 матчей в ФНЛ, в которых отметился 1 голом.

«Желаем Константину успешной игры в составе нашего клуба!» — написано в заявлении пресс-службы «Ростова».

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13643

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