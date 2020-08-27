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Хавбек «Атлетико» Энрике перешел в «Монако»

20:42
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«Монако» договорился с «Атлетико» о трансфере защитника Кайю Энрике, сообщает пресс-служба мадридской команды.

Ранее 23-летний Энрике на правах аренды выступал за «Флуминенсе» и «Гремиу». Портал transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

За монегасков играет российский полузащитник Александр Головин.

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