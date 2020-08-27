Хавбек «Атлетико» Энрике перешел в «Монако»
20:42
«Монако» договорился с «Атлетико» о трансфере защитника Кайю Энрике, сообщает пресс-служба мадридской команды.
Ранее 23-летний Энрике на правах аренды выступал за «Флуминенсе» и «Гремиу». Портал transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.
За монегасков играет российский полузащитник Александр Головин.
? Acuerdo con el @AS_Monaco_ES para el traspaso de Caio Henrique.— Atl?tico de Madrid (@Atleti) August 27, 2020
?? https://t.co/ldDLaadGQV