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Хасан Салихамиджич: «Нюбель знал, что Нойер останется первым номером «Баварии»

14:57
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что он думает о переходе голкипера «Шальке» Александра Нюбеля. Он отметил, что Мануэль Нойер останется первым номером команды. Нюбель перейдет по окончании нынешнего сезона.

— Александр Нюбель принесет «Баварии» огромную пользу, — цитирует Салхамиджича официальная группа «Баварии» Вконтакте. — Он амбициозен и как человек просто топ. Александр знает, что Мануэль Нойер останется нашим первым номером. Он в предвкушении работы с Ману.

Ранее стало известно, что Нюбель перестал быть капитаном «Шальке» после перехода в «Баварию».

Дополнительная информация

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