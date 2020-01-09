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Хасан Салихамиджич: «Флик считает, что «Бавария» должна усилиться зимой»

14:07
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что команда попытается усилиться в зимнее трансферное окно. И. о. главного тренера Ханс-Дитер Флик считает, что команде нужны новички.

— Ханси Флик оценил текущую кадровую ситуацию и пришел к выводу, что мы должны усилиться, — цитирует Салихамиджича официальная группа «Баварии» Вконтакте. — Вместе мы постоянно обсуждаем этот вопрос. Мы проверяем любую возможность, которая может помочь нам усилить команду в зимний перерыв. Все травмированные игроки идут на поправку. Серж Гнабри тоже постепенно чувствует себя все лучше.

«Бавария» занимает третье место в чемпионате Германии, имея в активе 33 очка в 17 играх.

Дополнительная информация

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