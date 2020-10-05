Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик похвалил форварда Роберта Левандовски за матч против «Герты» (4:3) в третьем туре бундеслиги. Поляк сделал покер в этой игре.

«Оценивая эту победу, необходимо учитывать все обстоятельства. Футболистам, которые готовы не на все 100 процентов, не так просто играть. Мы знаем, что мы должны лучше играть в обороне и должны лучше оказывать давление на соперника. В данный момент нам не достает нескольких процентов. Что меня особенно радует, так это менталитет команды. Парни показали абсолютную волю к победе. После перерыва мы должны снова начать показывать тот хороший футбол, который мы все любим. Несмотря на всю усталость, можно показывать свою игру.

Роберт Левандовски это продемонстрировал — из тех шансов, что у него были, он сотворил голы. Роберт — абсолютный бомбардир. Для меня важно, что он привносит и другие элементы: раздает передачи и отрабатывает в обороне. Поэтому я им очень доволен. Он обладает уникальными качествами. Комплимент команде хотя бы за то, что касается менталитета. То, как мы играли в футбол, это не по-«баварски», и мы это знаем".