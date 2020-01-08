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Хан перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль» Манджукича

17:16
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Форвард из КНДР Хан Кван Сон покинул «Ювентус» и перешел в «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter катарского клуба. Детали сделки не указаны. За эту команду выступают два бывших игрока «Юве» — Марио Манджукич и Мехди Бенатиа.

21-летний футболист в текущем сезоне за первую команду «Юве» не играл. В составе молодежной команды он провел 20 матчей и забил один мяч при двух голевых передачах.

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