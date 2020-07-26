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Хамес Родригес близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

17:19
Хамес Родригес. Фото Reuters
Хамес Родригес. Фото Reuters
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Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает Daily Express. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» интересуется 29-летним колумбийцем.

Английский клуб готов предложить за Хамеса около 25 миллионов евро. «МЮ» называют приоритетным вариантом для хавбека.

В прошлом сезоне футболист провел 14 матчей за мадридцев, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt оценивает Хамеса в 32 миллиона евро.

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