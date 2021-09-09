Хамес отказался переходить в «Истанбул Башакшехир»
08:47
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес отказался переходить в «Истанбул Башакшехир», сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу.
По информации источника, турецкий клуб согласовал с англичанами условия аренды футболиста, но не смог договориться с самим 30-летним колумбийцем и его агентом.
Everton ile anla?an Ba?ak?ehir, James Rodriguez'i ve menajerini ikna edemedi. ?— Ya??z Sabuncuo?lu (@yagosabuncuoglu) September 8, 2021
Хамес Родригес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года. Футболист не провел ни одного матча за команду в сезоне-2021/22. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
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