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Хамес отказался переходить в «Истанбул Башакшехир»

08:47
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Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес отказался переходить в «Истанбул Башакшехир», сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу.

По информации источника, турецкий клуб согласовал с англичанами условия аренды футболиста, но не смог договориться с самим 30-летним колумбийцем и его агентом.

Хамес Родригес перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года. Футболист не провел ни одного матча за команду в сезоне-2021/22. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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