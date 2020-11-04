Халк может покинуть «Шанхай Шанган» и вернуться в «Порту»

Нападающий «Шанхай Шанган» Халк может продолжить карьеру в Европе. По информации Fotomac, 34-летним бразильцем интересуется «Галатасарай». Стамбульцы уже связывались с представителем Халка.

Еще одним претендентом на Халка является «Порту», за который форвард выступал с 2008 по 2012 год.

Летом 2012 года Халк перешел из «Порту» в «Зенит», где выступал до трансфера в шанхайский клуб в начале 2016 года.

В сезоне-2020 Халк провел 14 матчей в чемпионате Китая и забил 6 голов.