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Сегодня, 02:33

Хакими летом может вернуться в «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ашраф Хакими.
Фото Getty Images

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими летом может покинуть парижскую команду. По информации L'Equipe, 24-летний марокканец, имеющий гражданство Испании, может вернуться в «Реал», воспитанником которого является.

Действующий контракт марокканского защитника с парижанами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Хакими сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Ашраф Хакими
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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