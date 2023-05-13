Хакими летом может вернуться в «Реал»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими летом может покинуть парижскую команду. По информации L'Equipe, 24-летний марокканец, имеющий гражданство Испании, может вернуться в «Реал», воспитанником которого является.

Действующий контракт марокканского защитника с парижанами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Хакими сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.