Зиеш — о «Галатасарае»: «Никогда не видел такого слабого тренера. Сказал им, что уйду в январе»

Полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш раскритиковал турецкий клуб и сообщил, что покинет команду в зимнее трансферное окно.

«Галатасарай» для меня закончился, я сказал им, что уйду в январе. Меня больше ни о чем не спрашивают, я делаю то, что хочу. Я никогда не видел такого слабого тренера, как Окан Бурук. Что бы ни случилось, я уже жалею, что приехал сюда в начале сезона», — приводит слова Зиеша журналист Халук Юрекли.

31-летний марокканец перешел в турецкий клуб летом прошлого года. До этого он выступал за «Галатасарай» на правах аренды из «Челси».

В текущем сезоне футболист провел 11 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.