Хадсон-Одои хочет покинуть «Челси»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои хочет уйти в аренду, сообщает talkSPORT.

Ранее в СМИ была информация, что главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард хочет, чтобы у 19-летнего англичанина было больше игрового времени, поэтому логичным вариантом была бы годичная аренда. Одним из претендентов на Хадсона-Одои называют «Баварию».

В прошлом сезоне АПЛ Хадсон-Одои провел 22 матча за «Челси», забил один мяч и сделал 5 голевых передач.