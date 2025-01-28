Хаби Алонсо подтвердил переговоры «Байера» и «Аль-Насра» о переходе Бонифейса

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подтвердил переговоры о переходе нападающего Виктора Бонифейса в «Аль-Наср».

«Такая ситуация есть, и я это понимаю. Между клубами идут переговоры. Нам нужно подождать. Конечно же, мы готовится к играм без Бони», — цитирует Алонсо инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний Бонифейс в этом сезоне забил 8 голов в 15 играх за «Байер». Его контракт истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в 45 миллионов евро.