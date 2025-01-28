Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:28

Хаби Алонсо подтвердил переговоры «Байера» и «Аль-Насра» о переходе Бонифейса

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подтвердил переговоры о переходе нападающего Виктора Бонифейса в «Аль-Наср».

«Такая ситуация есть, и я это понимаю. Между клубами идут переговоры. Нам нужно подождать. Конечно же, мы готовится к играм без Бони», — цитирует Алонсо инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний Бонифейс в этом сезоне забил 8 голов в 15 играх за «Байер». Его контракт истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в 45 миллионов евро.

Виктор Бонифейс
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Байер
Хаби Алонсо
Читайте также
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Сын Плющенко победил на соревнованиях в Московской области
В 2025 году на День защитника Отечества не будет дополнительного выходного
Нарышкин предложил РИО обсудить историческую принадлежность земель Украины
Насколько высока угроза торговой войны США, Евросоюза и Китая. Разбор
Станкович продолжает чистку состава, поставлена задача выиграть первый трофей. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Романо: «Торино» арендует хавбека «Лейпцига» Элмаса с правом выкупа за 17 миллионов евро

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости