Хаби Алонсо обсудил с Хейсеном его переход в «Реал»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, который летом возглавит «Реал», связался с полузащитником «Борнмута» Дином Хейсеном по поводу интереса к нему со стороны мадридского клуба.

По информации AS, Алонсо сообщил 20-летнему испанцу, что он будет ключевым игроком в структуре сливочных в новом сезоне.

Ожидается, что «Реал» в ближайшие дни объявит о переходе Хейсена, в контракте которого с «Борнмутом» прописаны отступные 58 миллионов евро.

В этом сезоне Хейсен сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. Ранее он выступал также за «Рому» и «Ювентус». В марте 2025 года футболист впервые был вызван в сборную Испании.