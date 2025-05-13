Хаби Алонсо хочет, чтобы «Реал» подписал защитника «Байера» Гримальдо

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Relevo.

По информации источника, в приобретении 29-летнего испанца заинтересован главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, который, как ожидается, возглавит мадридцев после окончания сезона. Ранее Алонсо объявил об уходе из немецкого клуба.

Гримальдо является воспитанником «Барселоны». Он выступает за «Байер» с 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 47 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 40 миллионов евро.