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Гвардьоле в «Манчестер Сити» нужен Холанн

05:34
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн может перебраться в Англию. По информации The Times, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заинтересован в 20-летнем норвежце.

В «Боруссию» форвард перешел из «Зальцбурга» в декабре 2019 года за 20 миллионов евро. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне игрок участвовал в 8 матчах бундеслиги, забив 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

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