Гвардьола ожидает, что Гарсия перейдет в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия перейдет в «Барселону», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола считает, что 19-летний испанец присоединится к «Барселоне» после того, как отказался продлевать контракт.

Эрик Гарсия является воспитанником «Барселоны». За «Манчестер Сити» он выступает с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.