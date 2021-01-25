Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Гвардьола ожидает, что Гарсия перейдет в «Барселону»

06:05
Теги:

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия перейдет в «Барселону», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола считает, что 19-летний испанец присоединится к «Барселоне» после того, как отказался продлевать контракт.

Эрик Гарсия является воспитанником «Барселоны». За «Манчестер Сити» он выступает с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир