Гвардиола заявил, что Де Брейне не уйдет из «Манчестер Сити» этим летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Кевин Де Брейне не покинет команду этим летом.

Ранее появлялась информация об интересе к 33-летнему бельгийцу со стороны клубов из Саудовской Аравии.

«Кевин не уходит. Конечно, до последнего дня трансферного окна могут произойти подписания, я не исключаю, что у нас будут новички. Тем не менее, я бы дал 85-90 процентов на то, что состав нашей команды не изменится», — приводит Daily Mail слова Гвардиолы.

Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 6 голов и сделал 18 результативных передач в 26 матчах за «горожан».

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.