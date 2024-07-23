Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:34

Гвардиола заявил, что Де Брейне не уйдет из «Манчестер Сити» этим летом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Кевин Де Брейне не покинет команду этим летом.

Ранее появлялась информация об интересе к 33-летнему бельгийцу со стороны клубов из Саудовской Аравии.

«Кевин не уходит. Конечно, до последнего дня трансферного окна могут произойти подписания, я не исключаю, что у нас будут новички. Тем не менее, я бы дал 85-90 процентов на то, что состав нашей команды не изменится», — приводит Daily Mail слова Гвардиолы.

Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 6 голов и сделал 18 результативных передач в 26 матчах за «горожан».

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.

Кевин Де Брейне
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024
Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже
Комиссия МАК установила обстоятельства крушения SSJ-100 в Подмосковье
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вест Хэм» намерен подписать защитника «Баварии» Мазрауи

«Астон Вилла» хочет подписать Жоау Феликса

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости