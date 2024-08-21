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Сегодня, 14:17

Гвардиола сыграл ключевую роль в возвращении Гюндогана в «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола и Илкай Гюндоган.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола повлиял на потенциальное возвращение хавбека «Барселоны» Илкая Гюндогана в английский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский специалист поговорил с футболистом, как только узнал, что «Барселона» намерена отпустить Гюндогана.

Кроме того, сообщается, что утром 21 августа 33-летний немец уже попрощался с игроками и членами персонала в «Барселоне».

20 августа AS сообщил, что каталонцы расторгнут контракт с Гюндоганом за год до истечения. Летом 2023 года хавбек перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити».

Илкай Гюндоган
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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