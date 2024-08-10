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Сегодня, 06:21

Гвардиола – о переходе Альвареса в «Атлетико»: «Если ты недоволен, зачем оставаться здесь?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об уходе нападающего «горожан» Хулиана Альвареса в «Атлетико».

Ранее сообщалось, что 24-летний аргентинец в ближайшие дни пройдет медосмотр и подпишет контракт с мадридским клубом.

«Я не знаю причин. Он сказал мне, что хочет нового вызова, чувствует, что это то, что ему нужно. В прошлом сезоне он много играл, в некоторые моменты с Холанном, но я понимаю, что были и моменты, когда он не выходил на поле.

Я много раз говорил – клуб принимает решение, но контракты можно разорвать. Если ты недоволен, зачем тебе оставаться здесь? Он посчитал, что его период здесь должен окончиться, оба клуба пришли к соглашению, все», – приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли.

Альварес выступал за «Манчестер Сити» с 2022 года. Он провел за команду 103 матча, забил 36 голов и сделал 18 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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