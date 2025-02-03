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Гуренко: «Куленович? «Локомотиву» как раз не хватает такого габаритного форварда»

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Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном приобретении железнодорожниками нападающего загребского «Динамо» Сандро Куленовича.

«Сложно сейчас подробно о нем сказать, но он достаточно молод, есть перспектива дальнейшей перепродажи, — приводит Legalbet слова Гуренко. — Если это форвард, который хорошо играет головой, обладает неплохими скоростными качествами, то почему бы и нет. «Локомотиву» как раз не хватает такого габаритного форварда, наконечника. Хороших нападающих много не бывает.

То, что он играл в этом сезоне за свою команду в Лиге чемпионов, говорит про его перспективность. А балканский рынок всегда работает на перспективу. Они заточены на продажу, кто больше заплатит. В загребском «Динамо» всегда квалифицированные футболисты. Пустышку в состав они бы не ставили. Балканские футболисты хорошо ведут единоборства, они лучше адаптируются в РПЛ из-за похожей культуры. С такими футболистами меньше проблем».

Куленович выступает за хорватское «Динамо» с сентября 2019 года. В этом сезоне 25-летний хорват провел 29 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Соглашение Куленовича с динамовцами рассчитано до 30 июня 2027. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: legalbet.ru
Сергей Гуренко
ФК Локомотив (Москва)
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