Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал для «СЭ» возможный переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в «Спартак».

— Если «Спартак» считает, что этот игрок их усилит — пусть покупает. Я считаю иначе. То, чем сейчас занимается «Спартак» называется просто — толочь воду в ступе. Тот Промес, который принес чемпионство был пять лет назад. Сейчас он совершенно другой. Плюс у него были проблемы с законом. Если он хороший футболист, что же его отпускают? Дай нам боже, что другим не гоже.

Ожидается, что во вторник Промес прибудет на сбор красно-белых в Дубай. Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что договоренность между «Спартаком» и «Аяксом» достигнута.

Ранее, 1 февраля, директор по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов подтвердил договоренность с «Аяксом» по переходу 29-летнего Промеса.

В нынешнем сезоне голландец провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

(Владимир Пушкарев)