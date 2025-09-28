Гуарирапа перешел из «Сочи» в «Шарджу» на правах аренды

Нападающий Сауль Гуарирапа перешел из «Сочи» в «Шарджу» на правах аренды.

Арендное соглашение с клубом из ОАЭ рассчитано до конца сезона-2025/26.

В этом сезоне на счету 22-летнего венесуэльца 6 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. Прошлый сезон игрок провел в аренде в ЦСКА, за армейцев он сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

Контракт Гуарирапы с «Сочи» рассчитан до конца июня 2028 года.