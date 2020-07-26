Группа игроков «Чертаново» и тренер могут перебраться в «Крылья Советов»

По данным «СЭ», ряд ведущих футболистов «Чертаново» и главный тренер Игорь Осинькин могут перебраться в «Крылья Советов».

Это полузащитник Данила Пруцев, нападающий Владислав Сарвели, хавбек Роман Ежов, защитник Александр Солдатенков. Правда, это может случиться, если на кого-то из них не поступит предложений из РПЛ.

Ранее о возможном переезде Осинькина в Самару сообщил Телеграм-канал «Ловите инсайд».

По итогам минувшего сезона «Крылья Советов» вылетели из РПЛ. Самарцы заняли 15-е место (предпоследнее) в турнирной таблице, набрав 31 очко. (Вячеслав Короткин)