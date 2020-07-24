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«Гронинген» продлил аренду Итакуры у «Манчестер Сити» еще на сезон

14:13
Ко Итакура (справа). Фото ФК "Гронинген".
Ко Итакура (справа). Фото ФК "Гронинген".
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Защитник Ко Итакура в следующем сезоне продолжит выступать на правах аренды за «Гронинген». О продлении соглашения сообщил официальный сайт голландского клуба. Футболист принадлежит «Манчестер Сити».

23-летний японец в сезоне-2019/20 провел 20 матчей за «Гронинген» во всех турнирах. Сезон в Голландии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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