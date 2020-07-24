«Гронинген» продлил аренду Итакуры у «Манчестер Сити» еще на сезон

Защитник Ко Итакура в следующем сезоне продолжит выступать на правах аренды за «Гронинген». О продлении соглашения сообщил официальный сайт голландского клуба. Футболист принадлежит «Манчестер Сити».

DONE DEAL!?



Ko Itakura wordt ook komend seizoen gehuurd van Manchester City.



? https://t.co/P2w2dUdNX6#laatonsweereensjuichen — FC Groningen (@fcgroningen) July 24, 2020

23-летний японец в сезоне-2019/20 провел 20 матчей за «Гронинген» во всех турнирах. Сезон в Голландии был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.