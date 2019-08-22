Гризманн удивлен сообщениями, что он против перехода Неймара

В среду RMC сообщил, что нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн даже если говорит, что очень рад возможному приходу Неймара, немного беспокоится о своем игровом времени. Однако сам француз в Twitter ответил на это сообщение: «Эх... Откуда вы знаете?»

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что каталонцы практически договорились с «ПСЖ» о трансфере бразильского нападающего.