Гризманн удивлен сообщениями, что он против перехода Неймара
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В среду RMC сообщил, что нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн даже если говорит, что очень рад возможному приходу Неймара, немного беспокоится о своем игровом времени. Однако сам француз в Twitter ответил на это сообщение: «Эх... Откуда вы знаете?»
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что каталонцы практически договорились с «ПСЖ» о трансфере бразильского нападающего.
Euh... ?? Comment vous savez ? ?— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) August 21, 2019
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