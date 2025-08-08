Гризманн может стать одноклубником Рамоса в «Монтеррее»

«Монтеррей» рассматривает возможность приобретения нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщают мексиканские издания TUDN и Record.

По информации источника, руководство клуба после подписания экс-защитника «ПСЖ» и «Реала» Серхио Рамоса рассматривает вариант покупки 34-летнего француза.

В среду состоялась встреча руководства «Монтеррея» с сестрой Гризманна, которая представляет его интересы.

Действующий контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Гризманн сыграл в 56 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 9 голевых передач.