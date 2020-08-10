Грицаенко стал игроком «Тамбова»
10 августа 2020, 21:03
Защитник Алексей Грицаенко, который в понедельник покинул «Краснодар», присоединился к «Тамбову». Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на два года.
В минувшем сезоне Грицаенко выступал за «Тамбов» на правах аренды. На его счету 19 матчей и один гол.
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