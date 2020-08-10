Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Грицаенко покинул «Краснодар»

20:05
Алексей Грицаенко. Фото ФК «Краснодар»
Алексей Грицаенко. Фото ФК «Краснодар»
Теги:

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что клуб расторг контракт с защитником Алексеем Грицаенко по обоюдному согласию сторон.

Соглашение с 25-летним российским футболистом истекало 30 июня 2021 года. Клуб и защитник приняли решение досрочно прекратить контракт.

В минувшем сезоне Грицаенко выступал за «Тамбов» на правах аренды. На его счету 19 матчей и один гол. Футболист играл за «быков» с 2017 года.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137119

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 18528
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир