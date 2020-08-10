Грицаенко покинул «Краснодар»
20:05
Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что клуб расторг контракт с защитником Алексеем Грицаенко по обоюдному согласию сторон.
Соглашение с 25-летним российским футболистом истекало 30 июня 2021 года. Клуб и защитник приняли решение досрочно прекратить контракт.
В минувшем сезоне Грицаенко выступал за «Тамбов» на правах аренды. На его счету 19 матчей и один гол. Футболист играл за «быков» с 2017 года.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137119
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