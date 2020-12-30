Гренье заявил, что может сменить клуб

Полузащитник «Ренна» Клеман Гренье признался, что рассматривает вариант со сменой команды зимой. 29-летний француз имеет действующий контракт до июня 2021 года.

— Почему бы и нет, я бы хотел снова открыть для себя зарубежный чемпионат, который позволил бы мне прогрессировать в спортивном плане, — цитирует RMC Гренье.

Напомним, в 2019 году интерес к Гренье проявлял «Зенит». В 2017 году футболист на правах аренды выступал за «Рому».