«Гремио» может заменить Суареса на Алексиса Санчеса

«Гремио» рассматривает вариант с подписанием нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Globo Esporte. 34-летний чилиец является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Марселем».

Бразильский клуб рассматривает Санчеса как возможную замену форварду Луису Суаресу, который хочет перейти в «Интер Майами, чтобы воссоединиться с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.

Санчес выступал за «Марсель» с лета прошлого года. Он провел 44 матча за команду, забил 18 мячей и сделал 3 результативные передачи.