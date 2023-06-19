Гранат назвал возможный переход Сазонова в «Гамбург» шагом вперед

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможный переход Сабы Сазонова в «Гамбург».

«Саба стабильно играет в «Динамо» и здесь у него есть практика. К тому же Сазонов играет за сборную Грузии, и поэтому для него переход в «Гамбург» — это шаг вперед. При должном отношении и работе, у него должно получиться что-то в футболе. Саба хорошо играет вверху, он габаритный. Все качества защитника у него есть», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

21-летний защитник выступает за «Динамо» с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел за московский клуб 33 матча и забил один мяч.