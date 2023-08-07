Гонсалу Рамуш прилетел в Париж на подписание контракт с «ПСЖ»

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш в ближайшее время станет игроком «ПСЖ», сообщает FootMercato.

По информации источника, 22-летний португалец уже прилетел в Париж, где должен подписать контракт с командой. Ранее сообщалось, что трансфер обойдется «ПСЖ» в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Рамуш забил 27 мячей и отдал 12 голевых передач в 47 матчах за лиссабонцев во всех турнирах.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире