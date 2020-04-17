Голкипер «Пармы» Сепе может вернуться в «Наполи»

Вратарь «Пармы» Луиджи Сепе может вновь стать игроком «Наполи». Об этом сообщил агент игрока Марио Джуффреди. Ранее футболист уже выступал за неаполитанский клуб. В СМИ сообщалось, что голкипер «Наполи» Алекс Мерет может перейти в «Милан» в случае ухода Джанлуиджи Доннаруммы.

— Я не исключаю этого и не думаю, что это невозможно, если Мерет перейдет в «Милан», потому что Гаттузо очень нравятся качества Сепе, — цитирует агента Football Italia. — Он предпочитал Оспину Мерету, так как он лучше играет ногами. У Сепе те же сильные качества. Я не исключаю этого, но Луиджи многие интересуются как в Италии, так и за границей. Он входит в число топ-5 голкиперов Италии.

28-летний Луиджи Сепе в текущем сезоне провел 22 матча за «Парму», пропустил 28 мячей и пять раз отыграл «на ноль».