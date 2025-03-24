Голкипер «Манчестер Юнайтед» Онана может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может перейти в клуб из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По информации источника, 28-летний камерунец заинтересован в переходе в один из саудовских клубов.

Онана выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, пропустил 53 мяча и 9 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 32 миллиона евро. Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2028 года.