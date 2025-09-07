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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Онана дал согласие на аренду в «Трабзонспор»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана продолжит карьеру в «Трабзонспоре», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний камерунец дал согласие на переход на правах аренды без права выкупа. Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали сделку и ожидают решения голкипера.

Онана выступает за манкунианцев с лета 2023 года. Он провел 102 матча, пропустил 150 мячей и 24 раза отыграл на ноль. В текущем сезоне на счету голкипера 2 пропущенных мяча в одной игре Кубка английской лиги.

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Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Трабзонспор
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