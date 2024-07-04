Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:46

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон согласовал условия контракта с «Аль-Насром» Роналду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон близок к переходу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, саудовский клуб, за который выступает нападающий Криштиану Роналду, согласовал с 30-летним бразильцем будущий контракт. В ближайшее время «Аль-Наср» вступит в переговоры с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «горожане» не будут удерживать Эдерсона, если он захочет покинуть команду в летнее трансферное окно.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. С того момента он провел за команду 332 матча, пропустил 257 мячей и 155 раз отыграл на ноль. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Криштиану Роналду
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Парализованный гонщик Роберт Уикенс принял участие в тестах «Формулы Е»
Стюарды избили болельщика во время матча Евро Португалия — Словения
Психотерапевт рассказал, действительно ли важен отпуск именно летом
Назван огромный бюджет на трансферы «Спартака», покупка игрока сборной Турции срывается, уходит еще один любимый футболист Абаскаля
Песков сообщил о предстоящем согласовании сроков визита Путина в Турцию
CNN узнал о приближении Израиля и ХАМАС к заключению сделки о прекращении огня
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Люцерн» подписал сына тренера «Спартака» Деяна Станковича

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости