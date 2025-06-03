Голкипер «Брентфорда» Флеккен перешел в «Байер»

«Байер» объявил о переходе вратаря сборной Нидерландов Марка Флеккена из «Брентфорда».

31-летний голкипер подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года.

Флеккен выступал за «Брентфорд» с лета 2023 года. Он провел 77 матчей, пропустил 123 мяча и 15 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.

В межсезонье «Байер» возглавил бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Нидерландец заменил на посту главного тренера Хаби Алонсо, который с лета работает в «Реале».