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3 июня 2025, 16:50

Голкипер «Брентфорда» Флеккен перешел в «Байер»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марк Флеккен (справа) и спортивный директор «Байера» Симон Рольфес.
Фото ФК «Байер»

«Байер» объявил о переходе вратаря сборной Нидерландов Марка Флеккена из «Брентфорда».

31-летний голкипер подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года.

Флеккен выступал за «Брентфорд» с лета 2023 года. Он провел 77 матчей, пропустил 123 мяча и 15 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.

В межсезонье «Байер» возглавил бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. Нидерландец заменил на посту главного тренера Хаби Алонсо, который с лета работает в «Реале».

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