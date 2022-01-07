Годин расторгнет контракт с «Кальяри» и может перейти в «Атлетику Минейру»
02:42
Защитник «Кальяри» Диего Годин расторгнет контракт с клубом, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, футболистом интересуется «Атлетику Минейру». Бразильский клуб хочет подписать его как свободного агента. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.
35-летний уругваец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Кальяри» и сделал две результативные передачи.
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