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Годин расторгнет контракт с «Кальяри» и может перейти в «Атлетику Минейру»

02:42
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Защитник «Кальяри» Диего Годин расторгнет контракт с клубом, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболистом интересуется «Атлетику Минейру». Бразильский клуб хочет подписать его как свободного агента. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

35-летний уругваец в текущем сезоне провел 12 матчей за «Кальяри» и сделал две результативные передачи.

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Евгений Петров все материалы автора

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