Защитник "Атлетико" Диего Годин близок к переходу в "Интер". О достижении соглашения по трансферу 33-летнего уругвайца может быть объявлено в ближайшее время.

- Мы очень продвинулись в переговорах, - приводит Sky Sports слова генерального директора "Интера" Джузеппе Маротты. - Было приятно видеть, как он забил "Ювентусу", но я не буду говорить о деталях. Я думаю, мы сможем сделать официальное заявление в ближайшее время.

В текущем сезоне Годин провел 27 матчей за "Атлетико", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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