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Гнабри может вернуться в «Арсенал»

18:52
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Нападающий «Баварии» Серж Гнабри следующим летом может стать игроком «Арсенала», сообщает Goal.com.

По данным источника, 25-летний немец хочет вернуться в клуб, где начинал свою взрослую карьеру. Ориентировочная сумма сделки может составить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бундеслиги Гнабри провел 5 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал голевую передачу.

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